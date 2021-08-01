Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и ровенский Верес.

Воскресная часть программы второго тура украинской Премьер-лиги будет продолжаться поединком в столице, где на поле НСК Олимпийский киевское Динамо будет принимать ровенский Верес.

Мирча Луческу в своем первом стартовом составе нового сезона национального первенства предпочел увидеть Дениса Гармаша на острие атаки, в то время как Виктор Цыганков остался на скамейке запасных.

В то время как Юрий Вирт, на фоне ничьей против ковалевского Колоса (0:0), замен не совершал.

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шапаренко — Караваев, Буяльский, Де Пена — Гармаш.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Леднев, Родригес, Забарный, Кулач, Кендзера.



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Гечев, Шестаков, Гайдучик.



Матч Динамо Киев — Верес начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.