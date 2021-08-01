Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и ровенский Верес.
Денис Гармаш, фото ФК Динамо Киев
01 августа 2021, 19:05
Воскресная часть программы второго тура украинской Премьер-лиги будет продолжаться поединком в столице, где на поле НСК Олимпийский киевское Динамо будет принимать ровенский Верес.
Мирча Луческу в своем первом стартовом составе нового сезона национального первенства предпочел увидеть Дениса Гармаша на острие атаки, в то время как Виктор Цыганков остался на скамейке запасных.
В то время как Юрий Вирт, на фоне ничьей против ковалевского Колоса (0:0), замен не совершал.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шапаренко — Караваев, Буяльский, Де Пена — Гармаш.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Леднев, Родригес, Забарный, Кулач, Кендзера.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Сергийчук.
Запасные: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Гечев, Шестаков, Гайдучик.
Матч Динамо Киев — Верес начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.