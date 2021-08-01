Football.ua запускает опрос среди читателей.
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
01 августа 2021, 21:31
Украинский специалист Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ подошел к концу. Тренер, скорее всего, попробует свои силы в клубном футболе.
Вся футбольная общественность активно обсуждает кандидатуры преемника Андрея Шевченко.
Активно фигурирует имя Мирона Маркевича, также среди кандидатов называют Сергея Реброва и Виктора Скрипника.
Football.ua запускает опрос среди наших читателей, в котором предлагает спрогнозировать, кто же станет новым главным тренером сборной Украины.