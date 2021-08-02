Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и луганская Заря.

Второй тур украинской Премьер-лиги завершает противостояние в Кропивницком, где петровский Ингулец принимает луганскую Зарю на поле стадиона Зирка.

После стартового поражения от донецкого Шахтера (1:2), Сергей Лавриненко принял решение использовать в тройке центральных защитников Салема, а также выпустил новичка Гопея в пару нападающих к Сергею Ситало.

В тоже самое время, Виктор Скрипник, на фоне неудачи в игре против Александрии (0:1), отправил на левый фланг обороны Дмитрия Хомченовского, а также выпустил в линию атаки Аллахьяра Сайядманеша.

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Павлов, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Коробенко, Шишка — Ситало, Гопей.

Запасные: Шуст, Шарай, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский — Назарина — Булеца, Громов, Кочергин — Шахаб, Аллахьяр.

Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Цвек, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Гладкий.



Матч Ингулец — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.