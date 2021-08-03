Украина

Футболист рассказал об игре против Зари.

Защитник Ингульца Евгений Опанасенко прокомментировал поражение от Зари в рамках УПЛ (1:5).

"Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает. Было несколько опасных моментов в этой игре, которые мы обязаны были забивать.

Потом каждый момент в обратную сторону, и мы пропускаем гол. Очень просто", — сказал после поединка Опанасенко.

Видео голов и обзор матча Ингулец — Заря можно смотреть на Football.ua.

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