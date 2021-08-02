Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Ингулец - Заря
02 августа 2021, 21:59
В поединке второго тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец принимал на своем поле луганскую Зарю и потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.
В данном противостоянии свой первый хет-трик в профессиональной карьере оформил Владислав Кочергин.
Обзор матча:
Ингулец — Заря 1:5
Голы: Ситало, 75 — Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Павлов (Козак, 60), Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Коробенко, Шишка (Шарай, 60) — Ситало, Гопей.
Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 78), Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Хомченовский — Назарина — Булеца, Громов (Фримпонг, 88), Кочергин — Шахаб (Лунев, 78), Аллахьяр (Кристиан, 78).
Предупреждения: Шишка, Ситало — Вернидуб, Хомченовский.