Украина

Коуч пообщался с прессой после своего прихода в донецкий клуб.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о своем приходе в клуб, о секретах положительных результатов и новых трансферах.

"Я выбрал Шахтер, потому что у спортивного директора, скаутов, генерального директора и, прежде всего, президента видение футбола такое же, как и у меня. И еще потому, что, с моей точки зрения, это лучший клуб в Европе.

Первая цель Шахтера — выиграть чемпионат, а затем добиться успеха в Европе. Мы подписали Педриньо, Марлона, Лассина Траоре и Винисиуса Тобиаса, который прибудет в январе. Я верю, что они будут центральными фигурами клуба в ближайшие несколько лет".

"Все бразильские футболисты — серьезные ребята, очень профессиональные. Обладают прекрасными физическими и техническими качествами. Приятно тренировать их и иметь в составе. Для меня все игроки одинаковы: бразильцы, украинцы, африканцы ... Я отношусь ко всем одинаково.

В чем мой секрет успеха? Секрет не в Де Зерби, а в хороших игроках. Мы много работаем на тренировках. В Шахтере хорошо то, что футболисты быстро поняли мою идею".

"Я хочу, чтобы люди говорили, что у нас есть хорошие игроки, что у нас четко определенный стиль игры, что это хороший клуб и что это команда, которая играет против кого угодно: от низов чемпионата Украины до Реала. Мадрид, Сити, Бавария ... Мы хотим играть против всех одинаково и с одинаковым мужеством, чтобы играть и побеждать.

Победа — это цель, но мы знаем, что это будет сложно. Другая цель, которую я хочу достичь — это то, что, покидая Шахтер, я хочу оставить стиль в манере игры и менталитете. Как я делал это раньше в Сассуоло и Беневенто", — сказал Де Дзерби.