Украина

Football.ua рассказывает о том, что происходило во втором туре УПЛ.

В первом матче тура Шахтер крупно обыграл Львов 3:0, также в пятницу был сыгран матч Колоса и Металлиста 1925. Команда из Ковалевки добыла минимальную победу 1:0. В субботу Минай неожиданно для многих на своем поле обыграл Александрию 1:0, а Черноморец снова проиграл 0:3, на сей раз Днепру-1.

В воскресенье Десна сумела вырвать на последних минутах победу в матче против Мариуполя 2:1. Динамо без проблем разобралось с Вересом 4:0, а Ворскла была сильнее Руха 2:0.

Завершающий матч тура был сыгран в понедельник. Заря крупно обыграла на выезде Ингулец со счетом 5:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2-Й ТУР

Спасительный навес Марлоса

Несмотря на крупную победу Шахтера, "горнякам" было непросто в матче против Львова. Донецкая команда длительное время владела преимуществом, но никак не могла конвертировать это преимущество в забитый мяч, пока на 73-й минуте матча Марлос не решился сделать навесную передачу на Траоре. Это был единственный навес в исполнении бразильца в этом матче, но этого оказалось достаточно для новичка донецкой команды.

Шахтер забил нетипичный для себя гол после верховой фланговой передачи, но имея форварда такого типажа грех не пользоваться этой возможностью. Львов в заключительные минуты вполне ожидаемо решил попытать удачу и немного раскрылся, за что тут же получил еще два гола.

Костышин добыл победу Колосу

Колос в матче против новичка УПЛ Металлиста 1925 меньше владел мячом и больше делал ставку на контригру. В итоге эта ставка сработала. Команда из Ковалевки имела больше возможностей для взятия ворот и одну из таких реализовал сын главного тренера Денис Костышин. Этого забитого гола хватило для итоговой победы.

"Фартовый" дебют Селезнева за Минай

Очередное возвращение в УПЛ Евгения Селезнева приковало особое внимание к матчу Миная против Александрии. Казалось, что александрийцы после победы над Зарей в прошлом туре смогут легко разделаться с Минаем, но вышло все совсем не так. Команды обменивались обоюдоострыми моментами, а форвард Миная Евгений Селезнев выглядел достаточно бодро. Имел два своих момента, но забить так и не сумел, зато сумел это сделать его партнер по команде Олег Вишневский. Сделал он это уже на последней минуте матча, чем порадовал болельщиков и команду.

Снова 0:3 для Черноморца

Юрий Мороз с динамовской молодежью снова попали под каток. На сей раз обидчиком одесской команды стал Днепр-1. И если в предыдущем туре казалось, что раннее удаление могло сломать Черноморец, то тут уже одесситы играли полным составом весь матч и ничего поделать со своим соперником из Днепра не сумели. Команда Игора Йовичевича превосходила команду Юрия Мороза по всем фронтам и забила ровно столько, сколько необходимо было для итоговой спокойной победы. Особенно зрелищным получился последний гол в матче. Владимир Адамюк в красивом прыжке отправил мяч под перекладину.

Волевая победа Десны в концовке, ошибки арбитра

Если в прошлом туре "молодёжь Динамо" оказалась неконкурентоспособной для Десны, то "молодежь Шахтера" сумела дать "северянам" настоящий бой. Более того, именно "азовцы" первыми забили гол в этом матче, но Десна нашла в себе силы забить два в ответ. Второй гол был забит уже в самой концовке встречи и судья не имел права его засчитывать, поскольку Безбородько находился вне игры.

Возможно, арбитр посчитал, что Тотовицкий не коснулся мяча в этом эпизоде и тогда положение Безбородько в момент передачи вполне было бы легальным, но повторы показывают, что Тотовицкий мяча все же коснулся.

Но раз сказали "А", говорим и "Б". До этого арбитр допустил голевую ошибку в пользу Мариуполя, когда не засчитал абсолютно чистый гол после удара головой Евгения Селина.

Бригада арбитров в этом эпизоде не заметила, как мяч пересек линию ворот.

За 6 минут Динамо закрыло игру против Вереса

Стартовый состав киевского Динамо многих удивил. На правом краю вышли Тымчик и Караваев, в центре обороны играли Попов и Сирота, в центре поля не нашлось места Сидорчуку, а самым неожиданным стал выход Дениса Гармаша на позиции форварда. До стартового свистка много различных мыслей было: "А как же Динамо будет вскрывать насыщенную оборону соперника? Гармаш будет играть в оттяжке или же наоборот, будет вбегать за спины защитникам Вереса?" Все эти вопросы стали не актуальны уже на шестой минуте матча. Ведь к тому моменту Динамо уже вело 2:0. Сначала Попов, а потом и Гармаш ударами головой установили комфортный счет на табло для своей команды.

В итоге киевляне довели матч до убедительной закономерной победы со счетом 4:0.

Ворскла проявила характер и обыграла Рух

Многие эксперты предрекали, что Ворскла после своего вылета из Лиги конференций в матче с Рухом будет пребывать не в лучшем функциональном и психологическом состоянии. И если в физическом плане полтавчанам было тяжеловато, то вот с психологией проблем не было никаких. На матч против Руха Ворскла вышла на поле рвать и метать. Полтавчане сумели реализовать быструю атаку в концовке первой половины, а во втором тайме воспользовались оплошностью Руха в попытке выйти из-под прессинга на своей половине через короткий пас. Этого хватило для итоговой победы. Гости так и не нанесли ни одного удара в створ ворот в этом поединке.

"Накати, я пробью"

Заря в матче против Ингульца была чертовски хороша в завершающей стадии. Тот редкий случай, когда практически все, что имела команда, то и забила. Партнеры Владислава Кочергина находили хорошие возможности и сбрасывали под удар своему седьмому номеру, а тот бил точно в цель. Только один раз не получилось пробить как следует, но и без того Кочергин записал на свой счет целых три результативных удара.

Также отмечаем, что легионерам Зари, которые выходили на замены, понадобилось крайне мало времени для забитых голов. Одному пять минут, а второму четыре.

Статистика по игрокам

Хет-трик Владислав Кочергина сразу же вывел футболиста Зари на первое место в гонке бомбардиров. По два гола в своем активе имеют уже пять футболистов.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Только две команды на данный момент имеют по 6 очков – Десна и Шахтер. Не забываем, что игра в запасе есть у Динамо и у Миная, у которых по 3 очка. Без очков пока три клуба – Рух, Ингулец и Черноморец. Одесситы пока не только без очков, но и без забитых голов.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Десна 2 2 0 0 5 1 4 6 2 Шахтер 2 2 0 0 5 1 4 6 3 Днепр-1 2 1 1 0 5 2 3 4 4 Ворскла 2 1 1 0 4 2 2 4 5 Колос 2 1 1 0 1 0 1 4 6 Динамо Киев 1 1 0 0 4 0 4 3 7 Заря 2 1 0 1 5 2 3 3 8 Минай 1 1 0 0 1 0 1 3 9 Металлист 1925 2 1 0 1 2 2 0 3 10 Александрия 2 1 0 1 1 1 0 3 11 Мариуполь 2 0 1 1 2 3 -1 1 12 ПФК Львов 2 0 1 1 1 4 -3 1 13 Верес 2 0 1 1 0 4 -4 1 14 Рух 2 0 0 2 1 4 -3 0 15 Ингулец 2 0 0 2 2 7 -5 0 16 Черноморец 2 0 0 2 0 6 -6 0

Следующий тур

В третьем туре много интересных противостояний. Центральным матчем тура безусловно станет противостояние киевского Динамо и луганской Зари, любопытно выглядят матчи Днепра-1 против Мариуполя и Шахтера против Александрии. Еще одним огненным противостоянием стал бы матч Миная и Колоса, где Евгений Селезнев имел бы возможность сыграть против своего бывшего клуба, но этот матч дирекция УПЛ перенесла из-за участия Колоса в Лиге конференций.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 3-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua