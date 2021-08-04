Специалист из Беларуси должен вернуться в львовский клуб.
Леонид Кучук, ФК Рух
04 августа 2021, 16:22
Накануне стало известно о том, что Рух решил прекратить сотрудничество с главным тренером Иваном Федыком по обоюдному согласию сторон.
Как сообщает Футбол NEWS, следующим наставником львовского клуба станет Леонид Кучук, который уже имел опыт работы в Рухе в 2019 году.
Войдет ли Иван Федык в тренерский штаб Кучука — неизвестно. Официально о назначении специалиста из Беларуси на пост главного тренера Руха должны объявить в ближайшие несколько часов.
Последним местом работы Леонида Кучука было минское Динамо, которое он покинул в конце июня 2021 года.
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