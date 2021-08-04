Украина

Клуб и тренер разорвали контракт по обоюдному согласию.

Иван Федык и Рух прекратили сотрудничество — сообщил официальный сайт "черно-желтых".

Федык стал самым успешным тренером в истории команды, ведь именно он вывел Рух в Украинскую Премьер-лигу.

Всего Федык пребывал на посту главного тренера Руха 414 дней, и за этот период команда провела под его руководством 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений.

В нынешнем сезоне Рух стартовал с двух поражений от Металлиста 1925 (1:2) и Ворсклы (0:2).

Руководство Руха предложило Федыку должность в структуре клуба. Тренер еще не определился с дальнейшей карьерой, поэтому взял время на размышление.