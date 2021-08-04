Украина

Харьковчане арендовали 23-летнего бразильца с возможным правом выкупа.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Марлисона Консейсау Оливейры.

23-летний бразилец перебрался в харьковский клуб на правах аренды из Фигейренсе с возможным правом выкупа на постоянной основе.

За Металлист 1925 Марлисон будет выступать под 33-м номером.

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