Харьковчане арендовали 23-летнего бразильца с возможным правом выкупа.
Марлисон, Металлист 1925
04 августа 2021, 18:21
Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Марлисона Консейсау Оливейры.
23-летний бразилец перебрался в харьковский клуб на правах аренды из Фигейренсе с возможным правом выкупа на постоянной основе.
За Металлист 1925 Марлисон будет выступать под 33-м номером.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.