Украинский фулбек присоединился к черниговскому клубу.
Александр Масалов, ФК Десна Чернигов
05 августа 2021, 14:00
Десна официально объявила о подписании левого защитника Александра Масалова, права на которого ранее принадлежали Динамо-Авто из Молдовы.
24-летний украинец перешел в черниговский клуб на правах свободного агента, подписав однолетний контракт.
За Десну Александр Масалов будет выступать под пятым номером.
В прошлом сезоне украинский фулбек провел в чемпионате Молдовы 25 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.
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