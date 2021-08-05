Украина

7 августа Шахтер в рамках 3-го тура чемпионата Украины на НСК Олимпийский примет Александрию

Шахтер подготовил развлекательную программу, чтобы каждый болельщик получил удовольствие не только от футбола. Активности будут проводиться до, во время игры и в перерыве между таймами. Вас ждут:



- интерактивные фан-зоны на северной и западной трибунах стадиона совместно с Parimatch;

- бесплатные сладости для детей;

- открытая тренировка детского роллер-клуба Dragon Roller Club;

- запуск детской футбольной зоны возле «Семейного сектора» (секторы № 59–61);

- исполнение гимна Украины Александром Кривошапко;

- забег с маскотом в перерыве (участники выбираются случайным образом среди всех болельщиков).



Билет на матч включает доступ ко всем активностям (в зависимости от выбранного сектора). Ворота для входа на стадион открываются за 1,5 часа до стартового свистка (в 18:00).

Поединок начнется в 19:30.