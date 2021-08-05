Украина

Черниговцы усилились опытным стражем ворот.

Черниговская Десна на своем сайте объявила о подписании вратаря Романа Мысака.

Контракт с 29-летним стражем ворот подписан на один год, до лета 2022 года.

Футболист уже заявлен за клуб из Чернигова под 21 номером и вместе с другими игроками готовится к матчу против Ингульца.

Напомним, Мысак известен по своим выступлениям за львовские Карпаты, Рух, донецкий Олимпик и датский Орхус.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.