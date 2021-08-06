Украина

Клубы Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа соревнований узнали своих соперников.

В Киеве состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/22, в результате который определились все пары соперников следующей стадии турнира.

В этом раунде примут участие клубы Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа соревнований.

Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/22 — 18 августа.

Все пары второго предварительного этапа Кубка Украины

Первая группа:

Эпицентр Дунаевцы — Подолье Хмельницкий

Буковина Черновцы — Агробизнес Волочиск

Феникс Подмонастырь — Прикарпатье Ивано-Франковск

Ужгород - Нива Тернополь

Карпаты Львов — Карпаты Галич

Вторая группа:

Чайка Петропавловская Борщаговка — Чернигов

Рубикон Киев — Полесье Житомир

Диназ Вышгород — Оболонь Киев

Нива Винница — Волынь Луцк

Левый Берег Киев — Олимпик Донецк

Третья группа:

Сумы - Металлург Запорожье

Скорук Томаковка — Виктория Николаевка

Альянс Липовая Долина — Краматорск

Яруд Мариуполь — Металлист Харьков

Олимпия Савинцы — Волчанск Покотиловка

Перемога Днепр — Горняк-Спорт Горишние Плавни

Четвертая группа:

Реал Фарма Одесса — ВПК-Агро Вишневое

Балканы Заря — Энергия Новая Каховка

Николаев - Кривбасс Кривой Рог

ЛНЗ Черкассы — Кремень Кременчуг

Таврия Симферополь - Днепр Черкассы

Никополь - Кристалл Херсон

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