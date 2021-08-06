Клубы Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа соревнований узнали своих соперников.
В Киеве состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/22, в результате который определились все пары соперников следующей стадии турнира.
В этом раунде примут участие клубы Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа соревнований.
Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/22 — 18 августа.
Все пары второго предварительного этапа Кубка Украины
Первая группа:
Эпицентр Дунаевцы — Подолье Хмельницкий
Буковина Черновцы — Агробизнес Волочиск
Феникс Подмонастырь — Прикарпатье Ивано-Франковск
Ужгород - Нива Тернополь
Карпаты Львов — Карпаты Галич
Вторая группа:
Чайка Петропавловская Борщаговка — Чернигов
Рубикон Киев — Полесье Житомир
Диназ Вышгород — Оболонь Киев
Нива Винница — Волынь Луцк
Левый Берег Киев — Олимпик Донецк
Третья группа:
Сумы - Металлург Запорожье
Скорук Томаковка — Виктория Николаевка
Альянс Липовая Долина — Краматорск
Яруд Мариуполь — Металлист Харьков
Олимпия Савинцы — Волчанск Покотиловка
Перемога Днепр — Горняк-Спорт Горишние Плавни
Четвертая группа:
Реал Фарма Одесса — ВПК-Агро Вишневое
Балканы Заря — Энергия Новая Каховка
Николаев - Кривбасс Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы — Кремень Кременчуг
Таврия Симферополь - Днепр Черкассы
Никополь - Кристалл Херсон
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