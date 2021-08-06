Украина

Украинский полузащитник Владислав Хамелюк доволен переходом в ПФК Львов.

ПФК Львов в конце июля объявил о переходе бывшего форварда донецкого Олимпика Владислава Хамелюка.

Футболист поделился подробностями перехода, рассказал о своей адаптации в клубе и дал обещания фанатам.

"Я очень доволен. Мне с первых дней очень понравилось отношения в коллективе, и отношения с тренерским штабом — приятно работать в такой атмосфере.

Кто посоветовал подписать контракт именно со Львовом? — Я очень хорошо знаю Диму Семенива. С ним долгое время играли в Одессе. Я еще пол года назад узнавал и интересовался по поводу этой команды. Когда возник такой вариант, то у него первого спросил, а он сказал: "Приходи, ты не пожалеешь"

Сборы и адаптация? — Было тяжело, но интересно. Много нового, нужно было быстро понимать требования тренерского штаба.

Львов. Важен ли фактор города? — Раньше был тут как турист. Львов — очень большой и красивый город. Не было сомнений, что мне тут понравится.

Любимые места? — В первые дни — база! Только вчера впервые вышел в город — погуляли с девушкой, посмотрели. Были возле ратуши, возле Оперного театра — все супер. Если сравнивать с Киевом, то тут никто никуда не спешит.

Гол Львову за Олимпик? — Тогда даже не думал, что будет такая смена команды, но видите как мы все близко...

Обещания фанатам? — От себя могу сказать, что буду стараться делать все возможное на тренировках и в матчах, чтобы болельщики получали удовольствие от нашего футбола.

Напомним, следующий матч команда Бессмертного проведет против полтавской Ворсклы в рамках третьего тура УПЛ.