Львовская команда продолжает укомплектовывать состав перед стартом нового сезона.
Владислав Хамелюк, ФК Львов
21 июля 2021, 21:40
Бывший полузащитник донецкого Олимпика Владислав Хамелюк подписал контракт со Львовом, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.
Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на два года.
Во второй половине прошедшего сезона Хамелюк выступал за Олимпик, за который провел четыре матча. До этого он выступал за Черноморец в Первой лиги — за одесситов он отыграл 47 игр, забил два гола и отдал четыре ассиста.
Напомним, в первом туре УПЛ Львов сыграет против Мариуполя. Игра состоится 23 июля, в 19:30.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.