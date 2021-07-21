Украина

Львовская команда продолжает укомплектовывать состав перед стартом нового сезона.

Бывший полузащитник донецкого Олимпика Владислав Хамелюк подписал контракт со Львовом, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на два года.

Во второй половине прошедшего сезона Хамелюк выступал за Олимпик, за который провел четыре матча. До этого он выступал за Черноморец в Первой лиги — за одесситов он отыграл 47 игр, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Напомним, в первом туре УПЛ Львов сыграет против Мариуполя. Игра состоится 23 июля, в 19:30.

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