Украина

Наставник одесской команды высказался о предстоящем матче УПЛ с Металлистом 1925.

Металлист 1925 в рамках поединка третьего тура украинской Премьер-лиги примет на своем поле Черноморец. Главный тренер одесского клуба Юрий Мороз поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Хотелось бы, чтобы они быстрее прогрессировали и росли. Времени маловато. Стараемся делать все, чтобы они раскрепостились и почувствовали игру. Ребята умеющие, ребята могут играть, но есть определенные вопросы.

Металлист 1925 — очень хорошая и крепкая команда. Мы анализировали. Есть хорошие исполнители. Будем биться", — заявил Мороз в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Черноморец состоится сегодня, 6 августа, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.