Украина

Наставник киевлян также является кандидатом на вакантную должность.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить сборную Украины. Об этом сообщает Sport.ro.

Румынское издание ссылается на прессу в Киеве. По их информации, Луческу — фаворит на должность наставника национальной сборной.

Если Мирча все же возглавит команду, в Динамо Киев придет другой известный румынский коуч — Георгий Хаджи. Именно он привлек внимание Игоря Суркиса.

Напомним, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал представление нового тренерского штаба сборной Украины в понедельник, 9 августа.

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