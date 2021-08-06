Украина

"Азовцы" усилили оборонную линию команды.

Защитник Владислав Клименко, покинувший Черноморец по окончанию минувшего сезона, стал игроком Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 27 летним футболистом подписан на два года. Он будет выступать под номером 5.

Клименко с января 2020 года выступал за Черноморец. В составе "моряков" Владислав провел 30 игр в Первой лиге. Кроме того Клименко был выбран капитаном команды.

Ранее Мариуполь также пополнил Станислав Микицей, который в прошлом сезоне выступал за одесситов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.