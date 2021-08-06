Украина

Футболист поразил свои ворота в матче против Металлиста 1925.

В рамках третьего тура УПЛ харьковский Металлист 1925 сумел вырвать победу в домашней игре против Черноморца (3:2).

Антигероем поединка стал защитник "моряков" Валерий Дубко, который срезал мяч в свои ворота в момент с третьим взятием ворот.

Этот автогол для молодого оборонца стал вторым подряд. Во втором туре он против Днепра-1 он также забил в свои.

Отметим, что права на 20-летнего футболиста принадлежат полтавской Ворсклы. Он выступает за Черноморец на правах аренды.

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