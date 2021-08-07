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Бразильский защитник "горняков" Додо высказался о предстоящих матчах Шахтера.

Донецкий Шахтер постепенно втягивается в новый сезон под руководством итальянского наставник Роберто де Дзерби.

Бразильский защитник "горняков" Додо рассказал о подготовке донецкой команды к матчу УПЛ против Александрии и нововведениях в тренировочном процессе команды.

"Лично я уже встречался с Александрией и забивал ей, мне нравится играть с этой командой. Думаю, мы будем подготовленными, ведь нам, несомненно, нужно добыть 9 очков – это наша цель. Для нас каждый поединок – финал: что с Генком в Лиге чемпионов, что с Александрией в УПЛ должны выступать на одном уровне.

Мы лишь два месяца с новым тренером, но уже многому смогли научиться. Думаю, нужно еще время, чтобы выйти на более высокий уровень. Считаю, в первых трех поединках команда показала себя достойно, так что с каждым разом будет все лучше", — приводит слова Додо клубная пресс-служба.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 7 августа, старт встречи запланирован на 19:30.