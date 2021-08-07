Смотрите центральный поединок тура на Football.ua.
Заря - Динамо, УПЛ
07 августа 2021, 18:30
В рамках центрального матча третьего тура УПЛ луганская Заря на Славутич-Арене примет киевское Динамо.
Поединок состоится 8 августа и начнется в 19:30 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:
Отметим, что Заря занимает восьмое место в турнирной таблице с тремя очками после двух туров. Динамо, в свою очередь, седьмое также с тремя очками. Однако киевляне сыграли лишь один матч.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.