Украина

Смотрите центральный поединок тура на Football.ua.

В рамках центрального матча третьего тура УПЛ луганская Заря на Славутич-Арене примет киевское Динамо.

Поединок состоится 8 августа и начнется в 19:30 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:

Отметим, что Заря занимает восьмое место в турнирной таблице с тремя очками после двух туров. Динамо, в свою очередь, седьмое также с тремя очками. Однако киевляне сыграли лишь один матч.

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