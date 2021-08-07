Украина

Львовяне оформили два быстрых мяча, после чего позволили соперникам забить их первый угол после возвращения в "элиту".

Субботняя программа третьего тура украинской Премьер-лиги вместила в себя сразу три поединка, первый из которых проходил на поле Арены Львов. Местный Рух впервые в новом сезоне выходил на поединок под руководством многоопытного Леонида Кучука, который на данном посту заменил Ивана Федика, неудачного стартовавшего в новом чемпионате вместе со своей командой. Первый матч нового ставника "желто-черных" пришелся на домашнее противостояние против ровенского Вереса.

Стоит отметить, что в чем-то Юрию Вирту таки повезло с коллегиальным руководством клуба, так как новичок этого розыгрыша "элитного" первенства за два стартовых тура так и не сумел ни разу распечатать чужие ворота, но при этом один балл все-таки сумел извлечь из противостояния против ковалевского Колоса (0:0). Киевское Динамо во втором туре катком прошлось по Вересу (0:4), что лишь указало на очевидную проблему разницы в классе между нашими грандами и прибывающими в УПЛ коллективами.

Львовскому коллективу точно было не занимать уверенности на стартовом отрезке поединка, так как фактически два первых острых выпада хозяев поля завершились голами, при полном помешательстве обороны соперников. Верес не выдерживал темп, поэтому поплатился, сначала, на шестой минуте, когда диагональю на левый фланг Мартынюк запустил мяч на Климчука, а тот тут же подал прямиком на голову Борчуку. Фактически следом последовал и второй гол "желто-черных": Климчук пробросил мяч себе на ход между ног Солдату, воспользовавшись пасом Федорчука, после чего неожиданно для голкипера издали пробил в ближний угол.

Эти два эпизода заставили Юрия Вирта схватиться за голову, а его команда еще добрый десяток минут не могла прийти в себя. Однако, постепенно ровенчане начинали все чаще оказываться на чужой половине поля вместе с мячом, чему только способствовала низкая линия обороны соперников. Голевые моменты гостей не заставили себя долго ждать — Гегедош вновь ударом с носка не сумел попасть в створ ворот из перспективной ситуации в левом фланге штрафной на 29-й минуте, однако уже вскоре Шестакову удалось наверстать упущенное партнером. Да еще как! Со средней дистанции мяч вонзился прямиком в дальнюю девятку из схожей позиции, благодаря чему Верес остался в игре не на словах, а на деле перед второй половиной матча. В целом же, игра совершенно не смотрелась доступной для досрочного завершения.

Вторая половина матча прошла под диктовку Вереса, однако комбинированный вертикальный футбол от подопечных Юрия Вирта практически никак не влиял на позиции их оппонентов. Рух оборонялся в достаточно спокойном стиле, а когда дело доходило до его контратак, то возникали моменты, сродни ситуациям у Юрия Климчука, который на 59-й минуте умудрился не завершить сразу три последовательных прострела с обоих флангов в зону перед вратарской.

Также, был голевой момент и у Ореста Кузыка, но ему не хватило удачи перебросить голкипера при выходе один на один под занавес матча. Гости параллельным ходом практически ничего так и не создали, кроме момента Пасича, но и Панькиву надо было хотя бы раз вступить полноценно в игру в этот вечер.

В следующем туре львовский Рух проведет гостевой поединок против ковалевского Колоса, а ровенский Верес сыграет на луцком Авангарде против полтавской Ворсклы.— Верес 2:1Борячук, 6, Климчук, 10 — Шестаков, 39Панькив — Гагун, Белый, Дидык (Карасюк, 52), Мысык — Мартынюк — Бойчук (Кузык, 640, Ориховский (Кухарук, 74), Федорчук, Климчук — Борячук (Кондраков, 73).Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Дахновский (Е. Пасич, 61), Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Г. Пасич — Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46).Предупреждения: Белый, Федорчук — Г. Пасич, Махнев, Немчанинов