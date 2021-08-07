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Рух - Верес, Верес
07 августа 2021, 22:04
В поединке третьего тура УПЛ львовский Рух в домашних стенах обыграл Верес (2:1).
Голами за львовян отличались Борячук и Климчук. У вереса единожды забил Шестаков.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Рух — Верес 2:1
Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 — Шестаков, 39
Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык (Карасюк, 52), Мысык — Мартынюк — Бойчук (Кузык, 640, Ориховский (Кухарук, 74), Федорчук, Климчук — Борячук (Кондраков, 73).
Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Дахновский (Е. Пасич, 61), Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Г. Пасич — Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46).
Предупреждения: Белый, Федорчук — Г. Пасич, Махнев, Немчанинов