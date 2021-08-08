Украина

Полтавчане отправили в ворота соперника четыре мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы.

Завершился поединок третьего тура украинской Премьер-лиги, в котором полтавская Ворскла принимала на своем поле ПФК Львов.

Подопечные Юрия Максимова не испытали особых проблем с соперником и одержали уверенную победу, отправив при этом в ворота Ореста Костика аж четыре мяча.

Лишь под самый занавес противостояния Львову удалось отыграть один гол, однако на итоговый результат встречи он никак не повлиял — 4:1.

Ворскла — ПФК Львов 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 — Довгий, 86

Ворскла: Ризнык — Якубу, Тамм, Чеснаков, Пердута — Скляр, Челядин (Пешич, 59), Пуцлин (Яворский, 78), Тилль (Кравчук, 78) — Кане — Степанюк (Вакула, 73).

Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько — Тавареш (Хамелюк, 75), Брикнер (Довгий, 63), Эрнест, Чиряк (Политыло, 58) — Ныч (Оливейра, 58), Шина (Грисьо, 58).

Предупреждения: Пешич — Романчук, Чиряк, Грисьо, Махмутович.