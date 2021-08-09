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Football.ua представляет анонс матча 3-го тура УПЛ между Десной и Ингульцом.

Заключительный матч третьего тура (если не считать перенесенный матч Колоса и Миная) состоится в Чернигове, где Десна на своем поле будет принимать Ингулец.

Десна – Ингулец

Понедельник, 9 августа, 19:30. Стадион имени Юрия Гагарина, Чернигов. Роман Блавацкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Осечка донецкого Шахтера и игра в запасе у киевского Динамо дают возможность Десне возглавить турнирную таблицу УПЛ. Мало кто предполагал, что черниговцы, которые испытывали достаточно серьезные проблемы в летнее межсезонье, выдадут такой бодрый старт. Но стоит отмечать, что и календарь на старте у Десны не самый сложный. В первом туре команда Александра Рябоконя легко расправилась с Черноморцем 3:0, во втором туре было уже куда сложнее. Только на последних секундах удалось вырвать победу у Мариуполя со счетом 2:1.

Ингулец свой чемпионат начал с двух поражений, но тут стоит понимать, что команде Сергея Лавриненко в первых двух турах противостояли Шахтер и Заря. Это явно не те соперники, с которыми Ингулец обязан набирать свои очки. И если в матче против "горняков" Ингулец выглядел неплохо и создавал свои редки возможности, то вот против Зари не получилось абсолютно ничего. Ингулец не сумел ничего поделать с дальними ударами Владислава Кочергина и проиграл 1:5.

В предстоящей встрече Десна – фаворит противостояния, но не кажется, что хозяевам будет легко в этом матче. Все-таки Ингулец – достаточно организованная команда, хотя и не имеет в своем составе игроков с феноменальными индивидуальными качествами. Тем не менее, за счет характера эта команда способна набирать свои очки и вполне может быть, что это случится уже в матче с Десной.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 2 (1 победа Десны, 1 ничья)

На поле Десны: 1 (1 победа Десны)

Разница забитых и пропущенных мячей: 4-1 в пользу Десны

Самый результативный матч: 3:0 победа Десны (2021)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua