Украина

Полузащитник ПФК Львов прокомментировал исход неудачного для его команды матча третьего тура УПЛ.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов нанес визит полтавской Ворскле, однако ничего толком не смог противопоставить нападению соперников, пропустив в итоге четыре мяча в свои ворота, на которые нашелся ответ лишь в виде одного гола (1:4).

Ворскла — ПФК Львов 4:1 Видео голов и обзор матча

Автор единственного взятия ворот со стороны "золотых львов", полузащитник Алексей Довгий, во время послематчевого интервью оценил выступление своей команды в данной игре.

"У Полтавы действительно есть множество квалифицированных футболистов, которые из двух с половиной моментов могут забить четыре гола.

Я не знаю, мы сегодня подали, наверное, 15-20 (16 — голос за кадром) угловых, нанесли, я уверен, больше ударов по воротам, а они просто вылетали, и забивали. Там голик, там голик, вот и все", — с сожалением резюмировал футболист.

В следующем туре ПФК Львов проведет домашний поединок против Александрии.