Украина

Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов получил повреждение передней крестообразной связки колена в поединке против ровенского Вереса (4:0), в результате чего ему понадобилось проведение срочного хирургического вмешательства.

Согласно информации от старшего врача "бело-синих" Андрея Шморгуна, футболист уже перенес операцию, и теперь для него начался шестимесячный период восстановления.

Коллектив киевского Динамо пожелал своему игроку "с достоинством пройти это испытание и вернуться на поле еще более сильным".

Отметим, что проблемы с коленом у Дениса возникают уже не в первый раз, и уже настигали его в сезоне-2019/20.