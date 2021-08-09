Украина

Защитник киевлян пропустит длительный период из-за повреждения.

Денис Попов получил повреждение в матче второго тура чемпионата Украины против Версе (4:0).

Как выяснилось после детального обследования, украинский защитник получил тяжелую травму – повредил переднюю крестообразную связку.

По словам Андрея Шморгуна, старшего врача киевлян, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.

Напомним, что другой футболист киевлян, Владислав Супряга, продолжает восстановление и должен вернуться в общую группу уже в скором времени.