Украина

Наставник ПФК Львов высказался о поражении от полтавского клуба в матче чемпионата Украины.

Полтавская Ворскла сумела выйти на первую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги по итогу успешного домашнего поединка против ПФК Львов (4:1).

Главный тренер львовского клуба Анатолий Бессмертный поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадала, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации", — заявил Бессмертный в программе Футбол NEWS.

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