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Football.ua анализирует минувший центральный матч третьего тура чемпионата Украины.

Центральный матч третьего тура УПЛ оправдал самые высокие ожидания и стал украшением всего стартового отрезка чемпионата Украины. Обе команды показали футбол достаточно высокого уровня и, на мой взгляд, обе должны занести себе этот матч в актив. Заря проиграла и, разумеется, не может быть довольна своим турнирным положением, но этот матч показал, что традиционно несколько обновленная в межсезонье команда Скрипника по-прежнему является третьей силой в украинском клубном футболе.

Нынешние позиции в середине турнирной таблицы не должны вводить в заблуждение. Методологическая система Скрипника на дистанции вернет все на свои места. Развитие очень интересного проекта мы сейчас наблюдаем и в Днепре. Думаю, именно команда Йовичевича будет главным заочным оппонентом Зари в нынешнем сезоне. Еще раз – это мнение формируется исключительно на интегральном уровне игры команд и на качестве действий и взаимодействий в отдельно взятых аспектах. В плане последовательного и разностороннего развития, расширения тактического арсенала, которое подразумевает конкретную, системную работу, а не простое жонглирование схемами, Заря должна быть примером и ориентиром для остальных, включая Десну, Ворсклу и Колос.

Возможно, оды команде, которая проиграла два из трех стартовых матчей чемпионата, могут показаться слишком громкими и субъективными, но в данном случае мы анализируем игру, а не результат. Не смотря на поражение, "черно-белые" продемонстрировали, пожалуй, предельный для уровня УПЛ паттерн самого актуального в современном футболе аспекта, в котором так упорно ленится развиваться практически весь украинский футбол.

Динамо? Динамо чемпион и объективно сильнейшая команда в стране. При всем уважении к мощнейшему потенциалу Шахтера, штабу Де Дзерби понадобиться время и нервы, чтобы перестроить команду. Думаю, именно "горняки" оказались в выигрыше от переноса Суперкубка на сентябрь. Нынешнее состояние команд было бы явно не в пользу "оранжево-черных".

Уже после двух официальных матчей в этом сезоне можно сделать вывод, что Динамо под руководством Мирчи Луческу продолжает расти. Опытный специалист постепенно выводит киевлян на новый, более качественный уровень. Прежде всего, команда прибавила в интенсивности взаимодействий практически во всех фазах игры, как с мячом, так и без мяча. Также, необходимо отметить меняющуюся на глазах ментальность молодых игроков Динамо. Чувствуется уверенность в собственных силах и четкое понимание, того за чем команда выходит на поле.

Постараемся разобраться с наиболее интересными тактическими нюансами центрального матча третьего тура. Заря и Динамо сыграли по своим базовым схемам. Хозяева были верны своей структуре 4-4-2 ромб, а киевляне традиционно придерживались формации 4-2-3-1.

Заря — Динамо Киев — 1:2 (0:1)

Голы: Фримпонг, 90+4 (Кочергин) — Сирота, 18 (Шапаренко), Буяльский, 80 (Миколенко).

На 71-й минуте Де Пена (Динамо) не забил пенальти (вратарь).

На 76-й минуте Фаворов (Заря) не забил пенальти (штанга).

Заря: Шевченко, Фаворов (Руфати, 86), Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Аллахьяр (Цвек, 72), Назарина, Кочергин, Громов (Фримпонг, 86), Шахаб (Гладкий, 73), Кристиан (Кабаев, 58).

Динамо: Бущан, Кендзера (Тымчик, 69), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Караваев, 69), Буяльский (Леднев, 85), Родригес (Де Пена, 68), Гармаш (Кулач, 77).

Предупреждения: Назарина, Вернидуб, Имереков — Гармаш, Шапаренко, Буяльский, Бущан.

В стартовом составе Динамо предсказуемо в центре обороны с Сиротой вышел Забарный. Попов в первом официальном матче сезона получил травму и выбыл из строя до конца года. Вместо хорошо отыгравшего в матче второго тура Тымчика, на позиции правого защитника с первых минут сыграл Кендзера. Вообще, практикуя график с двумя матчами в неделю, Мирча Луческу активно задействует ротацию. Всего, по сравнению с матчем с Вересом в старте Динамо состоялось сразу пять изменений. Думаю, именно в этом кроется секрет того впечатляющего игрового тонуса в котором находятся киевляне уже на старте сезона.

Состав Зари был более прогнозируемым и ожидаемым. Нужно отметить, что Скрипник в этом матче не мог рассчитывать на арендованных у Динамо Алибекова и Булецу. Пару форвардов составили иранские легионеры, а в углах условного ромба действовали Назарина, Кочергин, Кристиан и Громов. Несколько неожиданно вместо Жуниньо функции левого латераля выполнял универсал – Хомченовский.

Штаб Скрипника возлагал надежды на интенсивный и систематический прессинг. Даже основательная структура билд-апа Динамо из шести полевых игроков и Бущана, который хорошо играет ногами, не смущала луганчан. На схеме выше – структура высокого прессинга Зари. Команда Скрипника в фазе игры без мяча действовала максимально смело, и я бы даже сказал – дерзко. Никто в Премьер-лиге так не встречает киевлян. По сути, Заря комбинировала персонально-ориентированный прессинг с зонным.

При стандартном для Динамо розыгрыше мяча, "черно-белые" играли 1 в 1. Форварды с небольшим зазором контролировали центрбеков. Опорник Назарина поднимался вверх и накрывал Сидорчука, Кочергин держал Кендзеру, Кристиан – Миколенко, а Громов – Шапаренко.

Проактивные методы хозяев поля несколько затрудняли продвижение мяча во вторую треть поля. Постепенно, киевляне начали отказываться от розыгрыша и Бущан вводил мяч в игру прямым ударом. На скриншоте выше – пример одного из таких прямых ударов, который едва не привел к голевому моменту у ворот Шевченко. Как видим, хозяева держали оппонентов один в один, но вратарь Динамо исполнил точный заброс на ход Родригесу, который в этот момент едва не воспользовался временной позиционной ошибкой державшего его Фаворова.

Этот случай заставил команду Скрипника чаще переходить на смешанный метод давления. Шахаб и Аллахьяр перекрывали векторы передач на опорных Динамо и держали перед собой центрбеков. Непосредственно в зоне Сидорчука и Шапаренко находился Громов. Назарина держал свою законную зону ответственности.

Еще весной, в концовке прошлого сезона, Динамо заметно стало прибавлять в игре под давлением. Видно, как команда Луческу прогрессирует в этом аспекте. Одним из главных приемов Киева при выходе из под высокого прессинга были смещения Миколенко и Шапаренко. Первый поднимался вверх по флангу, а второй опускался в его зону. В динамике это создавало гостям время и пространство для продвижения мяча во вторую фазу позиционной атаки. На схеме видно, как Динамо создавало численный перевес в зоне взаимодействий – трое против двух. Часто Шапаренко оставался свободным. Кристиан должен был уходить вместе с Миколенко, а Аллахьяр разрывался между своим игроком и Шапаренко.

Когда мяч ходил недостаточно быстро, футболисты Зари успевали сориентироваться и разбирали ближайших футболистов один в один.

Помимо структуры высокого прессинга у Зари следует отметить и систему позиционной игры в атаке. Она была традиционной для команды Скрипника. Небольшое количество голевых моментов у ворот соперника – повод отметить игру в обороне Динамо. Киевляне также активно задействовали прессинг, но не на такой регулярной основе. При переходе в позиционную оборону команда Луческу перестраивалась на структуру 4-4-2 с Гармашем и Буяльским впереди.

У Зари в плане было больше хаоса. Даже защитники до конца шли за опускающимися в глубину Гармашем и Буяльским, в частности – Имереков. На скриншоте — пример, насколько в некоторых моментах киевлянам удавалось исказить линию обороны Зари. В данном случае, гости вытянули из линии фулбеков Зари. По-традиции защитников мы отмечаем синим цветом. Хавбеков – желтым, нападающих – красным. Разумеется, при этом на границе первой и второй третях поля луганчан образовывались огромные свободные зоны.

Как мы уже отметили, обе команды имели шансы на положительный результат. Судьбу матча решили эпизоды. В очередной раз Заря пропустила от Динамо со стандартного положения. Сирота замкнул головой подачу с углового в исполнении Шапаренко и оформил свой первый гол в чемпионатах Украины.

Во втором тайме хозяева прибавили в интенсивности прессинга и качестве контроля мяча. Обе команды действовали с предельной концентрацией и, по сути, игра шла до ключевой ошибки. Важнейшим периодом матча оказался отрезок с 70 по 80 минуты. Сначала с интервалом в пять минут обе команды поочередно не реализовали пенальти, а за десять минут до конца матча Буяльский воспользовался свободой в опорной зоне Зари и увеличил разрыв в счете. Нельзя сказать, что второй гол был точкой в матче. Заря на остатках куража от отбитого Шевченко пенальти продолжала атаковать, и гости были вынуждены отрабатывать до последней минуты матча. Перед самим финальным свистком луганчане забили свой гол престижа.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник после матча не скрывал разочарования от результата, но при этом отметил и положительные моменты в игре своей команды: "После проигранных матчей всегда есть определенная недосказанность, неуверенность, разочарование. Меня порадовало то, что мы играли вперед, было видно старание и желание. О классе Динамо говорить не стоит, все это прекрасно понимают. Результат игры всегда решают какие-то маленькие нюансы – так же и сегодня, после первого стандарта и простой, как может показаться со стороны, подачи, свободный игрок забил гол. Здесь сказалась скованность наших игроков в начале матча. Потом команда раскрепостилась, началось движение".

"В перерыве и после игры я сказал ребятам – почему бы не играть первый тайм так же, как второй? Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против Динамо была более качественной с нашей стороны, чем прошлые игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома. Сегодня мы действовали острее. Проигрыш есть проигрыш, мы не радуемся ему. Но возьмем с собой то хорошее, что мы сегодня показали, а отрицательные моменты будем разбирать и улучшать".

В свою очередь, ассистент Мирчи Луческу – Эмил Карас сделал комплимент сопернику и рассказал о споре между Шапаренко и Де Пеной перед исполнением пенальти: "Как и ожидалось, игра была очень сложной для нас. Было отдано слишком много эмоций, слишком много перепадов было в игре. Кроме того, сегодня было жарко, поэтому игроки потратили много сил. Мы хотели довести этот матч до логического конца, но концовка вышла не та. Пропустили гол, был момент с пенальти в наши ворота.

В конце концов – важен результат. Мистер позвонил и поздравил ребят с победой. Заря – очень хороший коллектив, с качественным подбором футболистов, поставленной игрой и хорошим тренером. Нам сегодня было очень тяжело. Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре.

Кто должен был пробивать пенальти – Шапаренко или де Пена? Кто пробил – уже все видели. Если бы на поле были такие игроки, как Цыганков и Жерсон, пробил бы кто-то из них. А в таких случаях мяч берет тот, кто чувствует в себе уверенность. То, что Карлос не забил, – это футбол. Важно то, что мы довели эту игру до победы. Все остальное – не так важно".

Говоря об объективности результата, нужно отметить, что практически любой исход этого матча имел бы основания претендовать на статус справедливого. Это была игра на три результата. Обе команды имели шансы на успех. Фактически все зависело от отдельных эпизодов. Более опытная и классная команда в итоге воспользовалась своими шансами эффективнее соперника. Так что, в принципе, Динамо увезло из Запорожья заслуженную победу. Но, при этом, на мой взгляд, Заря также должна подпитаться от этой игры положительной энергией. Претензии тренерского штаба могут быть к отдельным моментам, но в целом, команда провела достаточно качественный матч. Подобные поражения дают больше, чем сухие три очка в унылом противостоянии представителей школы бей-беги.

Сергей Костенюк, Football.ua