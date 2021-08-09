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Защитник Шахтера рассказал о настрое команды перед ответной игрой против Генка.

Уже в достаточно скором времени донецкому Шахтеру предстоит пройти непростое испытание на пути к плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в виде ответной игры против бельгийского Генка на своем поле. Коллективу Роберто Де Дзерби на поле НСК Олимпийский будет необходимо развить успех гостевой игры (2:1).

Накануне противостояния, центральный защитник "горняков" Николай Матвиенко поделился собственными ожиданиями от предстоящего поединка.

"После того, как я надел капитанскую повязку в первом матче против Генка, шутки внутри команды, конечно, были — у нас в коллективе без этого никак. Но на статус не повлияло, это ведь всего лишь повязка. Тот, кто выводит команду на поле, ничего более. Каждый может взять на себя ответственность, проявить лидерские качества, подсказать или помочь кому-то.

У нас есть тактические занятия перед каждым матчем. Они всегда отличаются, и каждый, кто выйдет на конкретной позиции, должен выполнять свои задачи. Нет такого, что Матвиенко делает одно, а Додо — другое. Каждый защитник на поле должен выполнять то же, что и любой другой на этой же позиции. Никаких разграничений нет.

В первом матче я играл слева, где мне также противостоял очень хороший и быстрый нападающий Ито. Что было самым сложным? Мы отлично подготовились, знали, как будет действовать Генк, в принципе, так и произошло. Считаю, выполнили установку.

Сегодня проведем вечернее занятие, тренерский штаб расскажет нам, как будем проводить ответный поединок. Шахтер всегда хочет демонстрировать свой футбол — контролировать мяч и наслаждаться игрой. Думаю, у нас все должно получиться. Не будем бояться играть, чтобы добыть дома хорошую победу", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Шахтер — Генк состоится 10 августа, начало в 20:30 по киевскому времени.