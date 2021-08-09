Украина
09 августа 2021, 21:28
Десна вырвала победу над Ингульцом в концовке поединка
Вторые три очка кряду команде Александра Рябоконя принес форвард Денис Безбородько.
Денис Безбородько, фото ФК Десна Чернигов
09 августа 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Ингулец 2:0
Голы: Безбородько, 86, 90+1
Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Картушов — Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 69) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Тотовицкий (Волошин, 90+3), Гуцуляк (Безбородько, 69) — Будковский.
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Козак (Бартулович, 65), Запорожец, Коробенко (Шишка, 28), Шарай — Ситало (Коваленко, 65), Гопей.
Предупреждения: Домбровский, Арвеладзе — Салем, Ситало.