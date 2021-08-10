Украина

У футболиста большие неприятности на родине.

Украинский журналист Игорь Цыганык раскрыл детали перехода белорусского форварда Ильи Шкурина в киевское Динамо.

"Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 млн, и на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.

Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история. Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в Динамо. Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы не сладко в Москве. Так что Киев для него – это выход.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался", — сказал Цыганык.

Напомним, что 21-летний форвард перебрался в стан киевского клуба на правах годичной аренды с возможным правом выкупа.

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