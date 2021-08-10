Украина

Football.ua подводит итоги 3-го тура УПЛ.

В третьем туре УПЛ состоялось несколько любопытных противостояний, не обошлось и без сенсаций. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем со счетом 3:2. В субботу три поединка закончились со счетом 2:1. Рух обыграл Верес, Днепр-1 оказался сильнее Мариуполя, а главная сенсация произошла в Киеве – Шахтер проиграл Александрии.

Еще один результат 2:1 был зафиксирован в центральном матче тура, где киевское Динамо в гостях обыграло луганскую Зарю. Самую уверенную победу в туре добыла Ворскла. Полтавчане со счетом 4:1 обыграли Львов. В заключительном матче между Десной и Ингульцом хозяева оказались сильнее – 2:0.

* Матч Минай – Колос был перенесен.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 3-Й ТУР

Черноморец наконец-то забивает, но все равно проигрывает

Впервые в этом чемпионате Черноморец сумел отличиться в воротах соперника. Получился настоящий бой. Черноморец дважды в матче был впереди, но в итоге одесситы не только не смогли удержать преимущество, а еще и уступили. Черноморец вновь пропустил три, из позитива – забил два. Да, и если в обороне все выглядело все так же безнадежно, то в отличии от предыдущих матчей, у одесситов появились свои атаки, чего в матчах против Десны и Днепра-1 мы не видели.

Верес вновь проигрывает матч в первые 10 минут

Странная тенденция, но уже во втором к ряду матче Верес к 10-й минуте встречи проигрывает 0:2. Так было в предыдущем туре в матче против Динамо. Точно также было и с Рухом. Фактически, начиная игру со счета 0:2, очень сложно рассчитывать хотя бы на ничью в УПЛ. Потрясающий по красоте гол Шестакова сократил отставание команды Юрия Вирта, но не более. Рух и Верес поочередно обменивались острыми атаками. При счете 2:1 забить могли обе команды, но счет таким и остался до финального свистка.

Роберто Де Дзерби, добро пожаловать в УПЛ

Самая громкая сенсация произошла в Киеве на НСК Олимпийском, где Шахтер принимал Александрию. Ожидаемо после матча с Генком Роберто Де Дзерби провел серьезную ротацию и возможность проявить себя с первых минут получили такие исполнители, как например, Михаил Мудрик. Но в первом тайме Александрия показала себя с наилучшей стороны – максимально дисциплинированно сзади, при острых и достаточно частых контратаках. Именно они и принесли два забитых гола, Шахтер ответил лишь одним. Вполне ожидаемо Александрия во втором тайме окопалась на своей половине поля, а "горняки" так и не придумали, как вскрыть эту оборону. Этот матч точно дал новому главному тренеру Шахтера Роберто Де Дзерби гораздо больше понимания, что из себя представляет украинский чемпионат.

Днепр-1 продолжает набирать обороты

Команда Игора Йовичевича продолжает набирать очки и нет никаких предпосылок к тому, что Довбик и компания прекратят это делать в ближайшем будущем. Кадровый потенциал этой команды, которая не играет в еврокубках, позволяет ставить перед собой максимально амбициозные цели и бороться даже за медали. Днепр-1 спокойно довел свое преимущество в матче против Мариуполя до двух голов. Но чрезмерная расслабленность в концовке привела к тому, что Вьюнник сократил отставание своей команды, и хозяевам пришлось провести нервные последние 15 минут матча.

Центральный матч тура оправдал ожидания

Матч между Динамо и Зарей получился богатым на эмоции. Нельзя сказать, что он и на моменты был богат, но команды все же забили три гола, было два нереализованных пенальти, а также были эпизоды, где мяч вполне мог залетать как в одни, так и в другие ворота еще.

Достаточно быстрый гол Сироты со стандарта позволил оказаться Динамо в более комфортных условиях и заставлял Зарю большими силами применять прессинг на половине поля киевлян. И необходимо отметить, что с этой задачей футболисты Зари справлялись очень неплохо. Есть вопросы и по назначенным пенальти в обе стороны, но поскольку они оба не были забиты, то заострять на этом внимание не будем.

Не без доли везения киевское Динамо все-таки сумело добыть три очка, а Заря при хорошей игре осталась ни с чем.

Ворскла продолжает "извиняться" перед болельщиками

После вылета Ворсклы из Лиги конференций полтавчане выдают очередной сильный поединок в чемпионате. На сей раз под горячую руку попал Львов. То с каким напором и желанием действовали футболисты Ворсклы в этом матче говорит о том, что главный тренер сумел достучаться до своих игроков. Отмечаем Скляра, который выжег весь центр поля, отмечаем Кане и Пердуту, но особенно хочется выделить Тиля и Степанюка. Складывается впечатление, что эти двое очень недурно сыгрались и уже понимают друг друга с полуслова, что в итоге выливается в голевые атаки команды.

Стопроцентный результат Десны

В домашнем поединке против Ингульца Десна сумела одержать третью победу к ряду и возглавить турнирную таблицу. Теперь черниговцы – единственный коллектив, который после трех туров имеет в своем активе 9 очков (у Динамо игра в запасе против Миная).

Хотя победа 2:0 и кажется достаточно комфортной, на деле все было не так. Да, Десна имела игровое преимущество. Да, Десна имела моменты и могла забивать раньше, но ничейный результат 0:0 держался вплоть до 86-й минуты матча. Очередную навесную передачу сумел конвертировать в гол Безбородько. Вполне очевидно, что на последних минутах Ингулец большими силами ринулся спасать ничейный результат, и тут Десна получила возможность поймать своего соперника на контратаке, которая в итоге стала второй голевой в матче.

Статистика по игрокам

Бомбардирскую гонку возглавил форвард полтавской Ворсклы Руслан Степанюк. По три гола в своем активе теперь имеют: Безбородько, Довбик и Кочергин. Лучший ассистент – тоже футболист Ворсклы – Оливье Тилль.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Пока со стопроцентным результатом в чемпионате движутся лишь две команды – Десна и Динамо. Киевляне на неделе сыграют перенесенный матч первого тура против Миная и тогда станет понятно, останется ли Десна на вершине турнирной таблицы в гордом одиночестве, либо же это место придется делить вместе с киевским клубом. Победа Руха над Вересом позволила львовскому клубу покинуть компанию "неудачников". Без очков остаются две команды – Черноморец и Ингулец. Но Ингульцу рано отчаиваться, все-таки команда Сергея Лавриненко в первых трех турах сыграла против Зари, Шахтера и Десны. По одному очку у Вереса, Мариуполя и Львова. Их дела также пока выглядят безнадежно. По игре только Мариуполь внушает уверенность в более высокую позицию.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Десна 3 3 0 0 7 1 6 9 2 Ворскла 3 2 1 0 8 3 5 7 3 Днепр-1 3 2 1 0 7 3 4 7 4 Динамо Киев 2 2 0 0 6 1 5 6 5 Шахтер 3 2 0 1 6 3 3 6 6 Металлист 1925 3 2 0 1 5 4 1 6 7 Александрия 3 2 0 1 3 2 1 6 8 Колос 2 1 1 0 1 0 1 4 9 Заря 3 1 0 2 6 4 2 3 10 Минай 1 1 0 0 1 0 1 3 11 Рух 3 1 0 2 3 5 -2 3 12 Мариуполь 3 0 1 2 3 5 -2 1 13 Верес 3 0 1 2 1 6 -5 1 14 ПФК Львов 3 0 1 2 2 8 -6 1 15 Ингулец 3 0 0 3 2 9 -7 0 16 Черноморец 3 0 0 3 2 9 -7 0

Следующий тур

Центральным матчем следующего тура по праву можно считать встречу Днепра-1 и Десны. Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне и показывают свои притязания на высокие места. Очная встреча покажет, у кого амбиций побольше.

Также отмечаем схватку аутсайдеров Мариуполь – Черноморец. "Морское" дерби очень важно для обеих команд со стратегической точки зрения.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 4-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua