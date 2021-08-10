Football.ua подводит итоги 3-го тура УПЛ.
Заря - Динамо
10 августа 2021, 13:00
В третьем туре УПЛ состоялось несколько любопытных противостояний, не обошлось и без сенсаций. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем со счетом 3:2. В субботу три поединка закончились со счетом 2:1. Рух обыграл Верес, Днепр-1 оказался сильнее Мариуполя, а главная сенсация произошла в Киеве – Шахтер проиграл Александрии.
Еще один результат 2:1 был зафиксирован в центральном матче тура, где киевское Динамо в гостях обыграло луганскую Зарю. Самую уверенную победу в туре добыла Ворскла. Полтавчане со счетом 4:1 обыграли Львов. В заключительном матче между Десной и Ингульцом хозяева оказались сильнее – 2:0.
* Матч Минай – Колос был перенесен.
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Черноморец наконец-то забивает, но все равно проигрывает
Впервые в этом чемпионате Черноморец сумел отличиться в воротах соперника. Получился настоящий бой. Черноморец дважды в матче был впереди, но в итоге одесситы не только не смогли удержать преимущество, а еще и уступили. Черноморец вновь пропустил три, из позитива – забил два. Да, и если в обороне все выглядело все так же безнадежно, то в отличии от предыдущих матчей, у одесситов появились свои атаки, чего в матчах против Десны и Днепра-1 мы не видели.
Верес вновь проигрывает матч в первые 10 минут
Странная тенденция, но уже во втором к ряду матче Верес к 10-й минуте встречи проигрывает 0:2. Так было в предыдущем туре в матче против Динамо. Точно также было и с Рухом. Фактически, начиная игру со счета 0:2, очень сложно рассчитывать хотя бы на ничью в УПЛ. Потрясающий по красоте гол Шестакова сократил отставание команды Юрия Вирта, но не более. Рух и Верес поочередно обменивались острыми атаками. При счете 2:1 забить могли обе команды, но счет таким и остался до финального свистка.
Роберто Де Дзерби, добро пожаловать в УПЛ
Самая громкая сенсация произошла в Киеве на НСК Олимпийском, где Шахтер принимал Александрию. Ожидаемо после матча с Генком Роберто Де Дзерби провел серьезную ротацию и возможность проявить себя с первых минут получили такие исполнители, как например, Михаил Мудрик. Но в первом тайме Александрия показала себя с наилучшей стороны – максимально дисциплинированно сзади, при острых и достаточно частых контратаках. Именно они и принесли два забитых гола, Шахтер ответил лишь одним. Вполне ожидаемо Александрия во втором тайме окопалась на своей половине поля, а "горняки" так и не придумали, как вскрыть эту оборону. Этот матч точно дал новому главному тренеру Шахтера Роберто Де Дзерби гораздо больше понимания, что из себя представляет украинский чемпионат.
Днепр-1 продолжает набирать обороты
Команда Игора Йовичевича продолжает набирать очки и нет никаких предпосылок к тому, что Довбик и компания прекратят это делать в ближайшем будущем. Кадровый потенциал этой команды, которая не играет в еврокубках, позволяет ставить перед собой максимально амбициозные цели и бороться даже за медали. Днепр-1 спокойно довел свое преимущество в матче против Мариуполя до двух голов. Но чрезмерная расслабленность в концовке привела к тому, что Вьюнник сократил отставание своей команды, и хозяевам пришлось провести нервные последние 15 минут матча.
Центральный матч тура оправдал ожидания
Матч между Динамо и Зарей получился богатым на эмоции. Нельзя сказать, что он и на моменты был богат, но команды все же забили три гола, было два нереализованных пенальти, а также были эпизоды, где мяч вполне мог залетать как в одни, так и в другие ворота еще.
Достаточно быстрый гол Сироты со стандарта позволил оказаться Динамо в более комфортных условиях и заставлял Зарю большими силами применять прессинг на половине поля киевлян. И необходимо отметить, что с этой задачей футболисты Зари справлялись очень неплохо. Есть вопросы и по назначенным пенальти в обе стороны, но поскольку они оба не были забиты, то заострять на этом внимание не будем.
Не без доли везения киевское Динамо все-таки сумело добыть три очка, а Заря при хорошей игре осталась ни с чем.
Ворскла продолжает "извиняться" перед болельщиками
После вылета Ворсклы из Лиги конференций полтавчане выдают очередной сильный поединок в чемпионате. На сей раз под горячую руку попал Львов. То с каким напором и желанием действовали футболисты Ворсклы в этом матче говорит о том, что главный тренер сумел достучаться до своих игроков. Отмечаем Скляра, который выжег весь центр поля, отмечаем Кане и Пердуту, но особенно хочется выделить Тиля и Степанюка. Складывается впечатление, что эти двое очень недурно сыгрались и уже понимают друг друга с полуслова, что в итоге выливается в голевые атаки команды.
Стопроцентный результат Десны
В домашнем поединке против Ингульца Десна сумела одержать третью победу к ряду и возглавить турнирную таблицу. Теперь черниговцы – единственный коллектив, который после трех туров имеет в своем активе 9 очков (у Динамо игра в запасе против Миная).
Хотя победа 2:0 и кажется достаточно комфортной, на деле все было не так. Да, Десна имела игровое преимущество. Да, Десна имела моменты и могла забивать раньше, но ничейный результат 0:0 держался вплоть до 86-й минуты матча. Очередную навесную передачу сумел конвертировать в гол Безбородько. Вполне очевидно, что на последних минутах Ингулец большими силами ринулся спасать ничейный результат, и тут Десна получила возможность поймать своего соперника на контратаке, которая в итоге стала второй голевой в матче.
Статистика по игрокам
Бомбардирскую гонку возглавил форвард полтавской Ворсклы Руслан Степанюк. По три гола в своем активе теперь имеют: Безбородько, Довбик и Кочергин. Лучший ассистент – тоже футболист Ворсклы – Оливье Тилль.
Турнирная таблица
Пока со стопроцентным результатом в чемпионате движутся лишь две команды – Десна и Динамо. Киевляне на неделе сыграют перенесенный матч первого тура против Миная и тогда станет понятно, останется ли Десна на вершине турнирной таблицы в гордом одиночестве, либо же это место придется делить вместе с киевским клубом. Победа Руха над Вересом позволила львовскому клубу покинуть компанию "неудачников". Без очков остаются две команды – Черноморец и Ингулец. Но Ингульцу рано отчаиваться, все-таки команда Сергея Лавриненко в первых трех турах сыграла против Зари, Шахтера и Десны. По одному очку у Вереса, Мариуполя и Львова. Их дела также пока выглядят безнадежно. По игре только Мариуполь внушает уверенность в более высокую позицию.
|#
|
|10 АВГУСТА 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Десна
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|6
|9
|2
|
|Ворскла
|3
|2
|1
|0
|8
|3
|5
|7
|3
|
|Днепр-1
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|4
|
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|5
|
|Шахтер
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|6
|
|Металлист 1925
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|7
|
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|8
|
|Колос
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|9
|
|Заря
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|2
|3
|10
|
|Минай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|11
|
|Рух
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|12
|
|Мариуполь
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|13
|
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|14
|
|ПФК Львов
|3
|0
|1
|2
|2
|8
|-6
|1
|15
|
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2
|9
|-7
|0
|16
|
|Черноморец
|3
|0
|0
|3
|2
|9
|-7
|0
Следующий тур
Центральным матчем следующего тура по праву можно считать встречу Днепра-1 и Десны. Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне и показывают свои притязания на высокие места. Очная встреча покажет, у кого амбиций побольше.
Также отмечаем схватку аутсайдеров Мариуполь – Черноморец. "Морское" дерби очень важно для обеих команд со стратегической точки зрения.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 4-Й ТУР
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Сергей Горбаченко, Football.ua