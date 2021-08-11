Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Динамо Киев в рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины сыграет против Миная.

Динамо Киев — Минай

Среда, 11 августа, 19:30. Стадион НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Юрий Иванов (Донецкая область). Трансляция на телеканале 2+2.

Динамо Киев подходит к данному матчу с шестью набранными баллами после двух проведенных поединков. Киевляне в случае победы имеют все шансы возглавить турнирную таблицу. Подопечные Мирчи Луческу добились своих побед фактически без румынского специалиста, который испытывает проблемы со здоровьем.

Динамо Киев проводит матч первого тура лишь сейчас из-за того, что Минай в последний момент занял место Олимпика в УПЛ. Возможно, несколько поздний старт сезона пошел киевлянам на пользу, ведь у них было больше времени на восстановление. К тому же, стартовать в Лиге чемпионов им нужно будет в сентябре.

Минай, в свою очередь, перед игрой находится на десятой строчке турнирной таблицы. Особенностью команды Василия Кобина остается то, что она пока что провела всего лишь один матч. Игра с Колосом на минувших выходных была перенесена, а матч второго тура Минай выиграл со счетом 1:0 — пострадала Александрия.

История противостояний между данными командами насчитывает четыре поединка — все из них завершились победами киевского Динамо с общим счетом 12:1 — довольно серьезный показатель. Минаю, чтобы добиться успеха, придется ломать тенденцию

Последний раз команды встречались в марте этого года в Киеве — тогда Динамо победило со счетом 3:0, не оставив сопернику никаких шансов.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Динамо проведет 890 матч в УПЛ, в котором может потерпеть 90 поражение.

Минай может пропустить 50 гол в УПЛ (еще 3 мяча).

Беспроигрышная серия Динамо с 21 ноября 2020 продолжается в Чемпионатах 19 матчей: 16 побед и 3 ничьих.

Минай обходится без ничьих в УПЛ в течение рекордных для клуба 8 игр: 2 победы и 6 поражений.

40 гол в УПЛ может забить Владислав Кулач, 30 — Александр Караваев (оба — Динамо).

Мирча Луческу у руля различных клубов может добыть 160 домашнюю победу в УПЛ.