Украина

Подопечные Мирчи Луческу забрали три заслуженных очка за первый тур нового сезона УПЛ.

Согласно календарю, мы уже приближаемся к середине августа, но первый тур украинской Премьер-лиги все никак не удавалось официально завершить. Неожиданное возвращение закарпатского Миная в число "элитных" команд страны способствовало тому, что первый матч коллектива Василия Кобина, который должен был быть проведен на НСК Олимпийский против киевского Динамо, был перенесен из-за банального отсутствия возможности у тренерского штаба вовремя подготовить команду ко старту чемпионата.

Действующие чемпионы Украины особо не сопротивлялись этому решению, так как по схожей причине ранее был перенесен их матч за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера, да и в этом году у Мирчи Луческу не было необходимости стартовать вместе с командой в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Что же касается Миная, то лишняя неделя подготовки определенно пошла команде на пользу — во втором туре почти сенсационно была обыграна Александрия (1:0).

Возможно, говорить о каком-то набранном Минаем игровом тонусе и было бы возможно, если бы команда сыграла свой второй матч в сезоне. Однако, бесславно завершившееся участие Колоса в квалификации Лиги конференций УЕФА стало причиной очередного переноса игры закарпатской команды. Очевидно, что это был бонус для коллектива Мирчи Луческу, который уже с начала сезона приучает свою команду к матчам в середине недели.

События первого тайма можно емко характеризовать всего двумя словами — отсутствие сопротивления. Именно такую тактику исповедовала команда Василия Кобина в тех моментах, когда ей требовалось противостоять быстрым атакам соперников. "Бело-синие", в свою очередь, достаточно равнодушно воспринимали присутствие оппонентов на футбольном поле, поэтому множество опасных атак Динамо получали свое завершение в виде безалаберных ударов по типу выстрела новичка Рамиреса на 11-й минуте в ситуации один на один.

Основу атакующей мощи киевлян составляли меняющиеся флангами Караваев и Цыганков, а также качественный мотор атак в лице Виталия Буяльского. Именно атакующий полузащитник и открыл счет в матче в середине первого тайма, причем сделал это в гроссмейстерском стиле, перебросив мяч над головой Кучерука от левого угла вратарской, получив скидку от Рамиреса. Новичок забил и сам, но уже под самый перерыв, завершив ударом по пустым воротам прострел Караваева выпада через все поле в несколько передач.

Что было заметно невооруженным взглядом, так это грубые позиционные ошибки обороны Миная, которые у тренерского штаба попросту не было возможности искоренить за время короткой паузы. Кобин по ходу первого тайма из технической зоны неоднократно призывал свою команду быть спокойнее, но куда еще спокойнее, если закарпатцев и так практически не было заметно в ответных атакующих действиях?!

Совершенно не подарила эмоций вторая половина матча, которую команды провели на сниженных скоростях. Динамо продолжало владеть инициативой, и только от желания хозяев поля зависело, будет ли команда соперников находится с мячом в ногах, или же будет отсиживаться у своих ворот. "Бело-синие" выбрали нечто среднее между этими двумя крайностями: Минай отбивался от периодически возникавших острых эпизодов, но команда Луческу не так уж и стремилась их всех доводить до логического завершения. Как итог, счет больше в нашем матче не менялся, но и тишина на трибунах явно контрастировала с тем фактом, что местная команда вновь забралась на вершину турнирной таблицы УПЛ.

В четвертом туре киевское Динамо будет играть против петровского Ингульца на выезде, а закарпатский Минай отправится в гости к луганской Заре.— Минай 2:0Буяльский, 19, Рамирес, 45+1.Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский (Сидорчук, 67), Шепелев (Шапаренко, 62) — Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 79), Цыганков — Рамирес (Гармаш, 62).Кучер — Кныш, Синегуб, Векляк, Гончар (Гончар, 78), Багайоко — Кулиев, Хахлев (Петрусенко, 63), Байдал (Ахмедзаде, 57) — Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).Предупреждения: Кобак, Багайоко, Кныш.