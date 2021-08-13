Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Шахтер в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины сыграет против харьковского Металлиста 1925.

Шахтер — Металлист 1925

Пятница, 13 августа, 19:30. Стадион НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Шахтер после трех сыгранных матчей имеет в своем распоряжении шесть набранных баллов и уже отстает от Динамо Киев в борьбе за чемпионство. В прошлом туре подопечные Роберто Де Дзерби играли против Александрии и уступили со счетом 1:2. Теперь "горнякам" нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

С одной стороны, нужно приложить максимум усилий, чтобы не потерять еще баллы, но и нужно не забывать про игру против Монако на стадии плей-офф Лиги чемпионов уже среди следующей недели. Соперник очень непростой, а потому выиграть у Металлиста 1925 нужно в экономном режиме.

Как же это сделать? Большой вопрос. Харьковчане показали отличный старт сезона и продемонстрировали, что не будут легкой прогулкой для любого оппонента. К слову, у команды Кривенцова столько же очков, сколько и у Шахтера — шесть. Мотивация показать себя против такого соперника у харьковчан будет запредельная, что лишь гарантирует нам интересный матч.

Металлист 1925 забил три гола в ворота Черноморца, показав характер, дважды огорчил Рух. Этого даже не смотря матчи достаточно, чтобы понять, что команда играющая. Конечно, кадровые возможности у Кривенцова не самые серьезные, но его коллектив выглядит симпатично — именно такие команды нужны УПЛ.

История противостояний между данными командами не насчитывает и одного матча. Стоит отметить, что у харьковчан было значительно больше времени, чтобы подготовиться к матчу.

Ориентировочные составы: