Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка товарищеского поединка.

Действующего чемпиона Украины, Динамо Киев, ожидает товарищеский поединок с миланским Интером, который стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.

Данное противостояние запланировано на субботу, 14 августа. Начало — в 19:30 по киевскому времени. Местом проведения станет арена U-Power Stadium в итальянском городе Монца.

Онлайн-трансляция товарищеского матча Динамо Киев — Интер:

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