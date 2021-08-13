Украина

Переговоры по бразильцу еще не закончены.

Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение английского Тоттенхэма о покупке защитника Додо.

"Шпоры" были готовы заплатить за защитника 20 миллионов евро, но такая сумма не устроила "горняков".

Бразильское издание Globo сообщает, что на данном этапе переговоры не закончены.

Донецкий клуб недавно отклонил более крупное предложение мюнхенской Баварии - около 25 миллионов евро.

Отметим, что на позиции Додо у Тоттенхэма есть два футболиста — Серж Орье и Мэтт Доэрти.

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