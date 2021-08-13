Денис Попов пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок.
Артем Шабанов, ФК Динамо Киев
13 августа 2021, 15:27
Динамо Киев внесло изменения в свою заявку на поединки украинской Премьер-лиги, что стало известно по данным официального сайта УПЛ.
"Бело-синие" добавили в список заявленных футболистов центрального защитника Артема Шабанова под 13-м номером.
Помимо этого, Динамо исключило из заявки другого центрального защитника, Дениса Попова, который выбыл на полгода из-за травмы крестообразных связок.
Напомним, что Артем Шабанов вторую половину прошлого сезона выступал за польскую Легии, за которую провел 8 поединков (629 минут), в которых заработал два предупреждения.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.