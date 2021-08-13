Украина

Денис Попов пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок.

Динамо Киев внесло изменения в свою заявку на поединки украинской Премьер-лиги, что стало известно по данным официального сайта УПЛ.

"Бело-синие" добавили в список заявленных футболистов центрального защитника Артема Шабанова под 13-м номером.

Помимо этого, Динамо исключило из заявки другого центрального защитника, Дениса Попова, который выбыл на полгода из-за травмы крестообразных связок.

Напомним, что Артем Шабанов вторую половину прошлого сезона выступал за польскую Легии, за которую провел 8 поединков (629 минут), в которых заработал два предупреждения.

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