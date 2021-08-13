Артем Холод и Денис Свитюха сменили оранжевые цвета "горняков" на оранжевые цвета "азовцев".
Артем Холод и Денис Свитюха, Мариуполь
13 августа 2021, 15:59
Мариуполь на своем официальном сайте объявил об усилении своего состава еще двумя воспитанниками Шахтера: нападающий Денисом Свитюхой и полузащитником Артемом Холодом.
Оба молодых футболиста будут выступать за "азовцев" на правах арендного соглашения.
Денис Свитюха выбрал 71-й номер, а Артем Холод будет выступать под 97-м.
Соглашение между Шахтером и Мариуполем по аренде этих двух игроков рассчитано до конца сезона.
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