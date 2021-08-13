Украина
13 августа 2021, 21:25
Шахтер одержал тяжелую победу над Металлистом 1925
Коллектив Роберто Де Дзерби сумел дожать соперников лишь во втором тайме.
Шахтер — Металлист 1925, фото ФК Шахтер Донецк
13 августа 2021, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Металлист 1925 2:0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46) — Майкон (Маркос Антонио, 53), Степаненко — Тете (Марлос, 68), Судаков (Алан Патрик, 46), Соломон — Траоре (Сикан, 83).
Металлист 1925: Сидоренко — Ременюк, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Задерака, 82), Габелок — Протасов (Дмитренко, 81), Фабиньо (Марлисон, 82), Батюшин (Кравченко, 86).
Предупреждения: Марлон, Кривцов — Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин.