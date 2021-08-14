Украина

Football.ua представляет анонс матча 4-го тура УПЛ между Десной и Днепром-1.

Черниговская Десна пока идет в УПЛ со стопроцентным результатом, но теперь на пути команды Александра Рябоконя серьезный соперник – Днепр-1.

Десна – Днепр-1

Суббота, 14 августа, 19:30. Стадион имени Юрия Гагарина, Чернигов. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Пожалуй, самый интересный матч всего тура состоится в Чернигове. Обе команды стартовали очень здорово и производят хорошее впечатление своей игрой. Днепр-1 потерял очки лишь в стартовом туре в игре против Ворсклы (2:2). Во втором туре была добыта легкая победа над Черноморцем (3:0), а в третьем туре три очка были взяты в игре против Мариуполя (2:1). Десна и вовсе по-прежнему идет со стопроцентным результатом в турнирной таблице. Но тут все же необходимо отмечать, что календарь на старте у черниговцев был достаточно прост, а первый действительно сильный соперник – это как раз Днепр-1. До этого "северяне" встречались с Черноморцем (3:0), Мариуполем (2:1) и Ингульцом (2:0).

Если брать кадровый потенциал, то тут силы приблизительно равны, хотя на наш субъективный взгляд небольшое преимущество у команды из Днепра есть. Все-таки там все линии более-менее сбалансированы, а вот у Десны линия обороны действительно выглядит слабым местом.

Компенсировать свои слабые стороны команда Александра Рябоконя попытается своими действиями в атаке. В прошлом туре себя потрясающе показал Денис Безбородько, который и принес итоговую победу своей команде. Особый настрой на этот поединок также должен иметь Алексей Гуцуляк, которого уже не первую неделю сватают в Днепр-1.

Ожидаем достаточно открытый футбол, где моменты будут у обеих команд, однако свое предпочтение отдаем команде Игора Йовичевича, которая нам видится фаворитом этой встречи.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 4 (1 победа Десны, 1 ничья, 2 победы Днепра-1)

На поле Десны: 2 (1 ничья, 1 победа Днепра-1)

Разница забитых и пропущенных голов: 2-5 в пользу Днепра-1

Самый результативный матч: победы Днепра-1 со счетом 2:0 (2020, 2021)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua