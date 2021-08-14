Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и полтавская Ворскла.
Юрий Максимов, фото ФК Ворскла Полтава
14 августа 2021, 16:34
Субботняя программа четвертого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Луцке, где на поле стадиона Авангард ровенский Верес будет принимать полтавскую Ворсклу.
Юрий Вирт, на фоне поражения от львовского Руха (1:2), вернул стартовый состав своей команды образца матча против киевского Динамо (0:4).
Юрий Максимов, в свою очередь, после победы над ПФК Львов (4:1), вновь решил сыграть с четырьмя защитниками, совершенно не изменив при этом подбор исполнителей. Отмечаем, разве что, появление жестко раскритикованного наставником Эсеолы на скамейке запасных.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях, Кучеров — Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич — Сергийчук.
Запасные: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофеенко, Гечев, Гайдучик.
Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Эсеола, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу — Скляр, Пуцлин, Челядин, Кане — Тилль — Степанюк.
Матч Верес — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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