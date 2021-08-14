Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и днепровский Днепр-1.

Четвертый тур украинской Премьер-лиги продолжится центральным матчем всего уик-энда нашего футбола — в Чернигове местная Десна будет принимать днепровский Днепр-1.

Александр Рябоконь, после победы над петровским Ингульцом (2:0), решил использовать в стартовом составе своей команды на правом фланге полузащиты Завийского, в то время как на острие отправился джокер последних двух матчей — Денис Безбородько.

В то же самое время, Игор Йовичевич, после успешной игры против Мариуполя (2:1), не стал менять стартовый состав своей команды.

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев— Тотовицкий — Безбородько.

Запасные: Мысак, Масалов, Биловар, Волошин, Будковский, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов.



Днепр-1: Паст — Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек, Чуже — Довбик.

Запасные: Кожокару, Логинов, Игнатенко, Когут, Ярмолюк, Русин, Батагов.



Матч Десна — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.