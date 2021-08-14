Украина

Ни одна из команд так и не решилась сделать шаг в сторону победы.

Субботняя программа четвертого тура украинской Премьер-лиги начиналась с противостояния в Луцке, где ровенский Верес проводил домашний поединок против полтавской Ворсклы, испытывая при этом острую нехватку набранных очков после предыдущих поединков.

Когда коллектив Юрия Вирта сыграл в стартовом туре вничью против ковалевского Колоса (0:0), то казалось, что этот результат можно было расценивать как неплохую заявку на дальнейшие свершения. Впрочем, задора команды явно хватало для противостояния киевскому Динамо (0:4), а вот поражения от львовского Руха (1:2) неделей ранее стало уже своеобразным тревожным сигналом. Однако, первый забитый мяч со стороны "красно-черных" в новом сезоне таки пришел, что оставляло им определенные надежды.

Команда Юрия Максимова, в свою очередь, уже успела огорчить всю страну своим выступлением в квалификации к новосозданной Лиге конференций УЕФА, однако на внутренней арене продолжала удерживаться в лидирующей группе с семью набранными очками. При этом, наставник "зелено-белых" уже после игры против ПФК Львов (4:1) в открытую заявлял, что у его команды серьезные проблемы с конкуренцией, а, значит, и в раздевалке царит далеко не радужная атмосфера. Для побед на внутренней арене на старте сезона имеющейся обоймы хватало, но играть в длинную при таком сценарии было точно не вариант.

К сожалению, первый тайм отчетного поединка был ужасно скучным, хотя и публика на стадионе в Луцке собралась достаточно шумная. Вот только футболисты на поле совершенно не хотели отдавать свои силы ради красивой игры, поэтому мы видели лишь тусклые полеты верховых мячей во всех участках поля, ужасающее количество брака, а также удручающее количество не то что голевых моментов, а лишь просто ударов по воротам.

Шанс Кане, который на 13-й минуте бил с предельно острого угла, а также выпад Ворсклы в контратаку по правому флангу, с завершающим прострелом Степанюка на Тилля, который чудом сумел перехватить Кучеров перед уходом на перерыв — вот и все, что было в первые 45 минут. Не было заметно тренерских идей, не было заметны инициативы от самих футболистов. Непонятно было только, зачем они вообще собрались играть в футбол в этот вечер. Одна из лучших и одна из худших команд по результативности на данный момент в УПЛ. Как минимум, в среднем точно не должен был получаться 0.

Словно желая попросить перед всеми нами прошения за такой беззубый первый тайм, команды выдали действительно классный отрезок на старте второго тайма. Ворскла сделала свой выпад первой, усилиями Челядина на правом фланге штрафной заработав пенальти за сразу двойную подножку от Кучерова и Немчанинова. Тилль в последствии пробил с "точки" не слишком уж уверенно в левый угол, но Когут так и не смог отвести мяч в сторону.

Ожидалось, что полтавчане после этого своего успеха захотят взять игру под контроль, но досадная позиционная ошибка при розыгрыше углового соперниками на правом фланге обернулась для них пропущенным голом. Все столпились во вратарской, а Солдат предусмотрительно освободил место у дальней штанги, рванул в центр, и головой замкнул навес Гегедоша в заранее подготовленное место. Домашней заготовкой веяло за километр от места событий.

Буквально сразу не мог наступить роковой момент матча. Тамм в левом фланге своей штрафной при контратаке соперников неудачным отбором мяча утащил ноги Сергийчука, после чего пострадавший пошел самостоятельно исполнять пенальти паненкой. Было бы красиво, но получилось комично — мяч ударился в перекладину над головой Ризныка, после чего бьющий забыл о правилах пробития одиннадцатиметровых, и пошел добивать самостоятельно.

Коллектив Юрия Вирта запорол колоссальный момент для победного гола уже на 57-й минуте. Почему мы может так уверенно об этом говорить? Да потому что в оставшееся время команды вновь занимались чем угодно, но не футболом. У ровенчан в компенсированное время Мирошник не воспользовался достаточно сложным в техническом исполнении завершением подачи со штрафного на правом фланге от Клеца, но отыгранные ранее командами минуты не оставляли ни одной из команд морального права набрать три очка в этот вечер.

В следующем туре ровенский Верес проведет домашний матч против закарпатского Миная, а полтавская Ворскла сыграет на своем поле против харьковского Металлист 1925.



Верес — Ворскла 1:1

Голы: Солдат, 54 — Тилль, 48 (пен.)

На 57-й минуте Михаил Сергийчук (Верес) не забил пенальти (перекладина).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Клец, 71), Кучеров — Е. Пасич (Дахновский, 86), Гегедош (Гечев, 75), Г. Пасич (Тимофеенко, 87) — Сергийчук (Гайдучик, 85).



Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу — Скляр (Эсеола, 87), Пуцлин, Челядин, Кане (Вакула, 69) — Тилль — Степанюк (Пешич, 77).



Предупреждения: Полюлях — Кане.