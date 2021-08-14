Фантастический по уровню накала центральный поединок тура завершился очередной победой Александра Рябоконя.
фото ФК Десна Чернигов
14 августа 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
На 75-й минуте был удален Александр Пихаленок (Днепр-1) (неспортивное поведение).
Десна — Днепр-1 2:1
Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 — Довбик, 78
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин (Волошин, 12), Картушов — Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев (Шевцов, 88) — Тотовицкий — Безбородько.
Днепр-1: Паст — Н. Кравченко (Логинов, 19), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек (Игнатенко, 84), Чуже (Когут, 53) — Довбик.
Предупреждения: Цымбалюк — Адамюк, Ди Франко, Логинов
На 58-й минуте был удален Франциско Ди Франко (Днепр-1) (второе предупреждение).