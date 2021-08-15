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Заря - Минай, УПЛ
15 августа 2021, 01:28
В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Заря потеряла очки в игре против Миная (1:1).
За Минай отличился Горин, а у луганчан гол на счету Аллахьяра. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря — Минай 1:1
Голы: Горин 53`, Сайядманеш 65`
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Хомченовский 72) — Громов, Назарина, Булеца (Фримпонг 92), Кочергин (Фагундес 58) — Гладкий (Шахеди 58), Кабаев (Сайядманеш 58).
Минай: Кучер — Гончар, Горин, Матич, Лиховидько, Синегуб (Багайоко 75) — Месхи (Хахлев 46), Коваленко (Кулиев 63), Петрусенко — Ахмедзаде (Селезнев 63), Билоног (Байдал 82)
Предупреждения: Месхи, Вернидуб, Кабаев, Синегуб, Кочергин, Байдал, Кучер