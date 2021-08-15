Украина

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура чемпионата Украины-2021/22.

В поединке четвертого тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов сойдется в противостоянии с Александрией.

Львов — Александрия

Воскресенье, 15 августа, 19:30. Арена Львов (Львов). Главный арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

После завершения прошлого сезона УПЛ Александрия столкнулась с непростым периодом в своей истории. Уход Владимира Шарана с поста главного тренера, глобальная кадровая перестройка в команде, отсутствие у Юрия Гуры большого опыта на должности первого наставника — всё это породило множество неутешительных прогнозов, а кто-то даже заговорил о вероятном вылете александрийцев в Первую лигу.

На деле же коллектив Юрия Гуры приятно удивил и одержал сенсационные победы над луганской Зарей и донецким Шахтером, но между тем оступился во втором туре, когда потерпел поражение от закарпатского Миная. Так, набранные шесть очков позволяют Александрии занимать восьмую строчку в турнирной таблице, а в случае победы над Львовом команда может сместить полтавскую Ворсклу с четвертого места.

Что касается Львова, то с назначением Анатолия Бессмертного команда продемонстрировала заметный прогресс и в прошлом сезоне уверенно сохранила прописку в высшем дивизионе Украины, заняв восьмое место и подарив надежду на амбициозную следующую кампанию.

Однако, начало чемпионата Украины выдалось для "сине-золотых львов" весьма неудачно, если не учитывать на фоне результатов проведенный ребрендинг. Домашняя ничья с Мариуполем, ожидаемый разгром от Шахтера (0:3), а в прошлом туре — крупное поражение от Ворсклы (1:4). И ведь с соперниками сопоставимого уровня ПФК Львов создает предостаточно моментов, но пока откровенно хромает их реализация.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юрия Гуры. Так, на победу Александрии предлагается коэффициент 2,11, тогда как потенциальный успех Львова оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Ориентировочные составы

Интересные факты от УПЛ

- Александрии осталось забить всего один мяч, чтобы достичь отметки в 300 забитых голов в УПЛ;

- Если Львов пропустит от Александрии три мяча, то достигнет отметки в 100 пропущенных голов в домашних матчах;

- Александрия идет на серии из 12 матчей УПЛ подряд без ничьих (4 победы, 8 поражений);

- Львов не побеждает в УПЛ пять матчей подряд, а пропускает — семь поединков кряду.